غوتيريس: على الجميع في الخليج ضبط النفس لتجنب كارثة





دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس فرحان حق، جميع الأطراف في منطقة الخليج إلى "تجنب أي تصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس".





وقال حق إن "غوتيريس أوضح أن "أي مواجهة جديدة في المنطقة ستكون بمثابة كارثة ونأمل أن تتخذ جميع الدول خطوات لتجنب ذلك".





وكانت وزارة الدفاع البريطانية أكدت في لندن في وقت سابق اليوم الخميس، أن ثلاثة زوارق إيرانية حاولت "إعاقة مرور" ناقلة نفط بريطانية أثناء سيرها عبر مضيق هرمز الأسبوع الماضي.

وأدى هذا الحادث إلى تصاعد التوتر في المياه الاستراتيجية بالقرب من الخليج، وهو ممر عالمي حيوي للنفط، وقد جاء في الوقت الذي تخوض فيه إيران والولايات المتحدة صراعاً آخر متأزماً بشأن الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.





وقالت الوزارة إن الفرقاطة "إتش.إم.إس.مونتروز" التابعة للبحرية الملكية البريطانية تفادت الإعاقة بالدخول بين الزوارق الإيرانية والسفينة التجارية البريطانية "بريتيش هيريتيدغ".





وقال متحدث باسم "إتش.إم.إس.مونتروز" أنها اضطرت للدخول بين الزوارق الإيرانية و"بريتيش هيريتيدغ" وتوجيه تحذيرات شفهية للزوارق الإيرانية، التي حولت مسارها بعد ذلك.





وقال وزير الدفاع البريطاني بيني موردون، في وقت لاحق إن الفرقاطة البريطانية "ضمنت المرور الآمن" لبريتيش هيريتيدغ.





وقال موردون "إن حكومة المملكة المتحدة تشعر بالقلق إزاء هذا الإجراء ونحث السلطات الإيرانية على وقف تصعيد الوضع".



