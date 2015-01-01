في سطور| يوسف شريف رزق الله.. 6 عقود من التوجيه والعطاء الفني

رحل عن عالمنا منذ قليل، الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.





"وداعا استاذنا يوسف شريف رزق الله اخيرا سكنت الآلام".. بهذه الكلمات نعى الناقد الفني طارق الشناوي "رزق الله"، الناقد والمبدع الفني الذي كان له بصمة واضحة في الأعمال السينمائية على مدار 6 عقود.

في 12 نقطة يقدم "الفجر الفني" تلخيص لمشوار حياة الراحل يوسف شريف رزق الله.

يوسف شريف رزق الله، من مواليد حي غمرة بالقاهرة في 5 سبتمبر 1942.

تخرج من مدرسة الجزويت سنة 1961، وحصل على ترتيب الخامس على الجمهورية في شهادة الثانوية العامة، ثم تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - قسم العلوم السياسية - جامعة القاهرة 1966.

حصل على درجة علمية في خطط واستراتيجيات الاتصال من جامعة كورنيل، بالإضافة إلى شهادة في تطوير إدارة الاتصال في ولاية نيويورك من زمالة الاتصال الإداري في مدينة إيست لانسنج عام 1984.

اشترك في برنامج الإعداد لشغل مراكز قيادية هامة بوزارة التنمية الإدارية في عام 2001.

بدأ مشواره بعد التخرج بالعمل محررًا ثم رئيسًا لتحرير النشرات الإخبارية في مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

تولى رئاسة جمعية الفيلم بالقاهرة في الفترة من 1978 إلى عام 1994، وتقلد منصب رئيس قناة النيل الدولية (1997 -2002)، ثم رئيس قطاع التعاون الدولي بمدينة الإنتاج الإعلامي (2007 - 2011)، ثم رئيس جهاز السينما بمدينة الإنتاج الإعلامي (مارس 2011- مارس 2012).

عمل كسكرتير فني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام 1987 ثم أصبح مديرًا فنيًا للمهرجان منذ عام 2000.

أسس برنامج "نادي السينما" مع الإعلامية درية شرف الدين عام 1975، وبرنامج "أوسكار" مع الإعلامية سناء منصور عام 1980.

قدم البرامج الفنية "نجوم وأفلام" عن رواد السينما المصرية من خلال حوارات معهم عام 1980، "تيليسينما" (1981 - 1995)، "ستار" (1986 - 1994) وأجرى خلاله لقاءات مع نجوم السينما الأمريكية، "سينما x سينما" (1994 - 2004)، "الفانوس السحري" (2008 - 2010)، و"سينما رزق الله" (2008 - 2010).

شارك رزق الله كضعو في لجان تحكيم العديد من المهرجانات السينمائية حول العالم، مثل "ستراسبور" عامي 1987 و2012، "ميلانو" 1993، "روتردام" 2006، و"مونبلييه" 2012.

كرمته الحكومة الفرنسية بمنحه وسام الفنون والآداب برتبة فارس، كما تم تكريمه في الدورة الثامنة عشرة للمهرجان القومي للسينما المصرية، عام 2014.

حاز في مايو الماضي جائزة الإنجاز النقدي على هامش الدورة الـ71 من مهرجان كان السينمائي.