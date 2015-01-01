هل يمكن الجمع بين الأضحية والعقيقة؟.. علي جمعة يجيب

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وجه شخص سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، قائلا: "هل يجوز أن أجمع الأضحية والعقيقة معًا، واشتري عجلا؟".



ومن ناحيته، أوضح "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية المذاعة عبر صفحته على موقع "اليوتيوب"، أنه يجوز أن نجمع الأضحية والعقيقة معا، حيث أن العجل عن 7 أسهم، فيكون للأضحية سهم، وللععقيقة سهم.

