بعد أن فقد 5 جنيهات.. أسعار الذهب المحلي في بداية تعاملات اليوم الجمعة 12/7/2019

بدأت أسعار الذهب المحلي تعاملات اليوم الجمعة، علي استقرار بعد أن تراجعت أمس بنحو 5 جنيهات فى الجرام، بضغط من التراجع المفاجئ في سعر الذهب العالمي.





أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 18 سجل 555 جنيهًا

وبلغت أسعار الذهب عيار 21 نحو 647 جنيهًا

وسجل الذهب عيار 24 سعر 741 جنيهًا

وسعر الجنيه الذهب 5184 جنيهًا





سعر الذهب عالميًا

أغلقت أسعار الذهب على تراجع من أعلي مستوى في أسبوع بنهاية تعاملات أمس الخميس بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة بأكثر من التقديرات خلال الشهر الماضي، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوى في 3 أشهر.





ويتزامن هبوط الذهب مع مكاسب البورصة الأمريكية خلال التعاملات حيث تجاوز "داو جونز" مستوى 27 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه خلال الجلسة.





وكانت أسعار الذهب ارتفعت في وقت سابق من التعاملات مع تلميح الفيدرالي إلى خفض الفائدة بعد أن أعلن محضر الاحتياطي الفيدرالي استعداده لخفض معدل الفائدة إذا استمر الاقتصاد في المعاناة خلال الفترة المقبلة.





وفي شهادته أمس قال باول إن البنك سيتصرف حسب الحاجة وإن الاقتصاد لا يزال يواجه مخاطر هبوطية بما في ذلك التوترات التجارية وتباطؤ التضخم.





وعند التسوية، انخفض العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 5.80 دولار ليصل إلى 1406.70 دولار للأوقية، وذلك بعد أن سجل مستوى 1429.40 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ 3 يوليو.





وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1 بالمائة عند 1404.29 دولار للأوقية فاقداً 14 دولاراً بعد أن سجل مستوى 1427.23 دولار للأوقية في وقت سابق من التداولات.





وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.116.