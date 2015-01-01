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قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

الجمعة 12/يوليه/2019 - 09:05 ص
قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات
ارشيفية
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الفجر الاقتصادي
 
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن شارع مساكن كفر طهرمس ومتفرعاته وشارع العشرين ومتفرعاته ومنطقة المشابك وأبو قتادة لمدة 8 ساعات، وذلك من الساعة العاشرة مساء الجمعة الموافق 12/ 7/ 2019 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 13/ 7/ 2019.

جاء ذلك بناءً على طلب مديرية الطرق بالجيزة بضرورة تحويل خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بشارع ترعة عبد العال (1) حي بولاق الدكرور والمتعارضة مع أعمال الرصف والتطوير ضمن خطة مديرية الطرق والنقل بالجيزة الأمر الذي يتطلب تحويل خط طرد صرف صحي قطر 500 مم.

وأهابت الشركة المواطنين والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة أن توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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