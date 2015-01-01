عاجل.. وفاة الناقد الفني يوسف رزق الله

توفى منذ قليل الناقد السينمائى يوسف شريف رزق الله.





وكتب الناقد طارق الشناوي على صفحته: "وداعا استاذنا يوسف شريف رزق الله اخيرا سكنت الآلام ... اخر لقاء لنا قبل 20يوما في اللجنة العليا لمهرجان القاهرة جاء قبل الموعد وناقش وادلى برأيه في كل التفاصيل بما فيها التكريمات بذاكرة حديدية يحسم كل القرارات رغم الوهن الذي كان بداياعلى الجسد ... قبلته في بداية الجلسة ونهايتها علي امل اللقاء قريبا ولم أدرك انها القبلة الأخيرة".





يذكر أن الناقد يوسف شريف رزق الله تعرض لوعكة صحية منعته من الظهور، ويمكث فى العناية المركزة الآن طبقًا لما صرحت به زوجته.



