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البيت الأبيض: ترامب ونتانياهو بحثا إيران والأمن القومي

الجمعة 12/يوليه/2019 - 08:52 ص
البيت الأبيض: ترامب ونتانياهو بحثا إيران والأمن القومي
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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قال البيت الأبيض، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث الأربعاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عن قضايا تتعلق بالأمن القومي بما في ذلك إيران، وهو ذات اليوم الذي هدد فيه ترامب بزيادة العقوبات على طهران "بشكل كبير".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير : "بحث الزعيمان التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل في تعزيز مصالح الأمن القومي المشتركة بما في ذلك جهود التصدي لأنشطة إيران الخبيثة في المنطقة".

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