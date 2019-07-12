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روسيا: أمريكا تسعى إلى تغيير السلطة في إيران

الجمعة 12/يوليه/2019 - 08:50 ص
روسيا: أمريكا تسعى إلى تغيير السلطة في إيران
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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اعتبرت روسيا أن الأوضاع في منطقة مضيق هرمز تتطور بشكل دراماتيكي، داعية إلى عدم تصعيد التوتر، فيما اتهمت الولايات المتحدة بالسعي إلى تغيير السلطة في إيران.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحافي عقدته اليوم الخميس، تعليقاً على حادث ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز: "الأوضاع في المنطقة تتطور بشكل دراماتيكي، وننطلق من ضرورة منع حدوث مزيد من التصعيد".

وأضافت وفقاً لموقع (روسيا اليوم) الإخباري "رأينا أن درجة الخطاب، بل الأعمال الملموسة ارتفعت حتى أعلى مستوى، وموسكو تدرك جيداً أن مثل هذا النهج لا آفاق جيدة له وللتبعات التي يمكن أن يسفر عنها".

وتابعت "من الواضح بالنسبة إلى الجميع أن السبب الأصلي للتوتر الراهن حول خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، يكمن في سياسة واشنطن ممارسة أقصى ضغط على طهران، والتي تعود إلى الميول المعادية لإيران والسعي إلى تحقيق تغيير للسلطة في الدولة".

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