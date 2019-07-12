كيف باع "تميم" حليفته إيران أمام واشنطن؟





أكد موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن هناك شواهد كثيرة أثبتت أن دويلة الحمدين لا تعترف بصديق أو اتفاق إلا مصالحها فقط، ففى الوقت الذى خرجت العديد من التصريحات أن الملف الإيرانى سيكون حاضرا بقوة خلال زيارة تميم إلى واشنطن، كذب تقرير لإذاعة أمريكا هذه التصريحات.





وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن التقرير أكد أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى استغل زيارته لواشنطن هذا الأسبوع لإبراز العلاقات الاقتصادية والدفاعية المتنامية بين بلاده والولايات المتحدة، لكنه لم يقل شيئا عن محاولته التوسط فى التوترات بين الولايات المتحدة وحليفته الإرهابية إيران.





وأوضح موقع "قطريليكس"، أن إذاعة صوت أمريكا قدمت تحليلات تناولت عقبات متعددة يواجهها آل ثانى فى أى جهد للتوسط، من بينها عدم حيادية قطر وعدم اهتمام إدارة الرئيس ترامب بأى وساطة أجنبية فى الوقت الحالي، بالإضافة إلى العناد الإيرانى فى هذا المجال، حيث جاء ذلك التقرير مكذبا لما تناقلته وسائل إعلام قطرية، فى مقابلة مع ماجد الأنصاري، مسؤول سابق فى وزارة الخارجية القطرية، والذى قال أن الدوحة "تعمل بجد من أجل التوسط بين الولايات المتحدة وإيران".



