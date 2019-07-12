اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق في أسون من الساعة 10 مساءً

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف بأسوان انقطاع المياه عن مناطق وسط البلد "أطلس"، و"عباس فريد"، "النفق"، "شرق البندر" اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 12 يوليو الجاري، وحتى الساعة الحادية عشرة ظهر يوم السبت الموافق 13 يوليو، وذلك للقيام بأعمال تركيب محابس وإحلال وتجديد بمحطة مياه فريـال.





وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة على توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.