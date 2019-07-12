بالأسماء.. أبطال المسلسل الجديد المشتق من Walking Dead

اختار القائمون على مسلسل Walking Dead، بعض الممثلين الذين سيقومون بدور البطولة الجديدة والتى غالباً ما ستعرض العام المقبل عبر شبكة قنواتAMC الأمريكية.









ويأتي من أبرزهم: "أ ليكسا منصور ونيكولاس كانت وهالا كمبستون"، ليلعبوا الأدوار الرئيسية في المسلسل الجديد الذي يتبع روايات الجيل الأول الذى يأتى بعد نهاية العالم وغيبوبة نهاية العالم، وبداية المناوشات والصدامات مع الموتى السائرين.









ولاقى الموسم العاشر والأخير من مسلسل Walking Dead، العديد من الانتقادات اللاذعة التى نجحت فى اسقاط تقييم المسلسل بشكل كبير عبر موقع IMDB، والتى كان أهم أسبابها المماطلة فى الأحداث وعدم إضافة احداث جديدة فى الموسم.









ودارت أحداث الجزء الأخير من المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة بعد استيقاظ ضابط شرطة من الغيبوبة التى دخل بها لعدة أشهر نتيجة ﻹصابته بطلق نارى أثناء عمله، ليجد أن العالم قد اجتيح من قبل الموتى الأحياء، وأنه الناجى الوحيد، فيعود إلى منزله ليجد زوجته وابنه مفقودين، فيتوجه للبحث عنهما ليجد نفسه أمام جيش من الموتى الأحياء، وتتصاعد الأحداث.



