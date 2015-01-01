هبوط أسعار أسهم 15 شركة مدرجة في بورصة قطر





أنهت بورصة قطر تعاملات على تراجع في أسعار 35% من أسهم الشركات المدرجة، عند المقارنة بأسعارها الأربعاء، ما يعادل 15 شركات من أصل 43 شركة جرى تداول أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة،





واستقرت 6 شركات عند أسعارها السابقة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم القطرية بمقدار 2.5 بليون ريال إلى 583 مليارا نسبتها 0.43%.





وبالنظر إلى الإجماليات، نجد ارتفاعا في قيمة الأسهم المتداولة 36% إلى 242 مليون ريال، في مقابل 177 مليونا، وصعدت الكمية المتداولة 16% إلى 73 مليون سهم، في مقابل 63 مليونا، وارتفع عدد الصفقات المنفذة إلى 7163 صفقة بارتفاع 29%.





وواصل المؤشر العام للبورصة القطرية ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 0.59%، تعادل 62 نقطة، صعودا إلى 10613 نقطة في مقابل 10551 نقطة اليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 3.05%.





وبدعم من ارتفاع أسعار معظم الأسهم، ارتعفت مؤشرات كل القطاعات، تصدرها مؤشر التأمين المرتفع 2.60% إلى 3200 نقطة، تلاه مؤشر الاتصالات بزيادة 2.55%، وبلغت مكاسب مؤشر النقل 1.03%، وصعد مؤشر الخدمات 0.61%.





وحقق مؤشر العائد الإجمالي خامس أكبر زيادة لليوم الثاني نسبتها 0.59% إلى 19.53 ألف نقطة، تلاه مؤشر جميع الأسهم المرتفع 0.46%، فيما بلغت الزيادة في مؤشر العقارات 0.34% إلى 1572 نقطة، وسجل قطاع الصناعة أقل زيادة نسبتها 0.07% إلى 3236 نقطة.



