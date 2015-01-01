رسالة تامر حسني لابنة عامر منيب

وعلق حسني، على الصورتين قائلًا: "أكيد بابا فرحان بيكي دلوقتي، وأنا كمان فرحان بيكي يا أحلى مريوم".

يذكر أن عامر منيب ممثل ومطرب مصري من مواليد سبتمبر عام 1963، وقدم عدد كبير من الأغنيات الناجحة، ومن ألبوماته: "أول حب، وياك، يا قلبي".

توفي صباح يوم السبت 26 نوفمبر 2011، في مستشفى دار الفؤاد عن عمر يناهز 48 عامًا بعد صراع طويل

مع مرض السرطان دام أكثر من عامين.



