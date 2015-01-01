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مغني شهير يكشف سرا عجيبا لمحاولته الانتحار!

الجمعة 12/يوليه/2019 - 06:57 ص
مغني شهير يكشف سرا عجيبا لمحاولته الانتحار!
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كشفت صحيفة "ديلي ستار"، أن نجم البوب العالمي الشهير روبي ويليامز، كان يتعاطى الكوكايين في الوقت الذي زعم فيه أنه تسكنه روح شريرة.

وأشار بحسب الصحيفة، إلى أن ما دفعه لمحاولة الانتحار من قبل هو هذه الروح الشريرة التي سيطرت عليه وجعلته يقوم بذلك.

وأوضح "روبي" من قبل إنه شعر بأن هناك كيانًا وطاقة يستحوذان عليه، إذ كان يركب معه سيارته ويشغل الموسيقى وأحيانًا يعبث بالأقفال وأحيانًا كان يقول لذلك الكيان إذا ذهب مثلًا للصالة الرياضية: "أراك لاحقًا حبيبي".



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