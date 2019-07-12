ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم الجمعة في مدن ومحافظات مصر

الجمعة 12/يوليه/2019 - 06:42 ص
الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم الجمعة في مدن ومحافظات مصر
طقس اليوم
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة 12-7-2019، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وحذر خبراء الأرصاد الجوية المواطنين خاصة المصطافين خلال الفترة من الساعة 12 ظهرًا حتى الرابعة عصرًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
القاهرة 26 40

شبين الكوم 25 40

طنطا 25 39

دمنهور 25 36

الإسكندرية 26 31

بلطيم 25 31

مطروح 24 30

بورسعيد 26 33

دمياط 25 31

الزقازيق 25 40

الإسماعيلية 24 41

السويس 24 41

العريش 23 33

شرم الشيخ 31 40       

الغردقة 30 38

مرسى علم 29 38

الفيوم 25 42

بني سويف 26 42

المنيا 25 43

أسيوط 24 43

سوهاج 27 43

قنا 27 43

الأقصر 27 44

أسوان 30 44  

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
3
x
ركلات جزاء (انتهت)
4
الجزائر
مدغشقر
0
x
21:00
2
تونس