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نيمار يستفز باريس سان جيرمان من جديد

الجمعة 12/يوليه/2019 - 06:20 ص
نيمار يستفز باريس سان جيرمان من جديد
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علاء خليف
 
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واصل البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، استفزاز إدارة النادي الباريسي، بعد انقطاعه عن تدريبات فريقه استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ونشرت صحيفة ليكيب الفرنسية صورة لنيمار وهو يلعب مباراة كرة قدم طائرة على الشاطئ ضمن فعاليات الأكاديمية الخاصة به في البرازيل.

كما كشفت الصحيفة الفرنسية إلى أن مهاجم برشلونة السابق بصدد المشاركة في مباراة كرة خماسية على مدار اليومين المقبلين في إطار حملة الترويج للأكاديمية.

وكان النادي الباريسي توعد في بيان رسمي بالتصدي لنيمار وتأخره عن الانتظام في التدريبات، ليرد والد اللاعب ووكيله بأن المهاجم البرازيلي بصدد الانتهاء من أجندة خاصة للترويج للأكاديمية، وسيعود لتدريبات الفريق الباريسي يوم 15 يوليو.

وساءت العلاقة بين نيمار ومسؤولي بي إس جي، في ظل رغبة اللاعب بالرحيل عن النادي هذا الصيف، والعودة مجددًا إلى صفوف فريقه القديم برشلونة الإسباني.
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