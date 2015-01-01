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نجم برشلونة يطلب الرحيل

الجمعة 12/يوليه/2019 - 05:29 ص
نجم برشلونة يطلب الرحيل
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علاء خليف
 
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ذكرت تقارير صحفية أن البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة، يفكر بقوة في العودة لليفربول الإنجليزي هذا الصيف.


ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن كوتينيو قد يفكر في العودة من جديد لصفوف ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لكن برشلونة لديه تخطيط مختلف بالنسبة للاعب.


وأشارت الصحيفة أن مسئولي البارسا يخططون لاستخدامه كورقة تفاوض مع باريس سان جيرمان ووضعه في صفقة تبادلية لاستقدام نيمار.


وبحسب مصادر مطلعة للصحيفة، فإن فيليب كوتينيو يدرك أن هذا السيناريو يمكن أن يحدث، لكنه لا يمانع اللعب لباريس سان جيرمان، لكنه يضع الدوري الإنجليزي أولوية بالنسبة له، حيث يفضل العودة لليفربول عن الانتقال للنادي الباريسي.
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