نجم برشلونة يطلب الرحيل

ذكرت تقارير صحفية أن البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة، يفكر بقوة في العودة لليفربول الإنجليزي هذا الصيف.





ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن كوتينيو قد يفكر في العودة من جديد لصفوف ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لكن برشلو نة لديه تخطيط مختلف بالنسبة للاعب.





وأشارت الصحيفة أن مسئولي البارسا يخططون لاستخدامه كورقة تفاوض مع باريس سان جيرمان ووضعه في صفقة تبادلية لاستقدام نيمار.