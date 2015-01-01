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برشلونة يضم نجم ويست بروميش 3 مواسم

الجمعة 12/يوليه/2019 - 05:26 ص
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ريهام عبد المحسن
 
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أعلن برشلونة الإسباني عن تعاقده مع الإنجليزي الصاعد لويس باري مهاجم وست بروميتش ألبيون لمدة 3 مواسم.

وكان باري البالغ من العمر 16 عامًا والمولود في مدينة برمنجهام الإنجليزية يلعب لوست بروميتش منذ أن كان في السادسة من عمره كما أنه سيلعب لفريق برشلونة تحت 19 عامًا.

وتمكن باري من تسجيل 10 أهداف في خمس مباريات مع منتخب إنجلترا تحت 15 عامًا في العام الماضي.
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