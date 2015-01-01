برشلونة يضم نجم ويست بروميش 3 مواسم

أعلن برشلونة الإسباني عن تعاقده مع الإنجليزي الصاعد لويس باري مهاجم وست بروميتش ألبيون لمدة 3 مواسم.



وكان باري البالغ من العمر 16 عامًا والمولود في مدينة برمنجهام الإنجليزية يلعب لوست بروميتش منذ أن كان في السادسة من عمره كما أنه سيلعب لفريق برشلونة تحت 19 عامًا.