تطور مفاجئ في صفقة إنتقال "دي ليخت" ليوفنتوس

يبدو أن صفقة إنتقال الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي سوف تتعطل مجددًا.





وذكر موقع لو 10 سبورت الفرنسي، أن أياكس يرفض التنازل على دي ليخت بأقل من 80 مليون يورو لمصلحة يوفنتوس الإيطالي في الصيف الجاري.





وكان أياكس رفض عرضا بقيمة 67 مليون يورو من يوفنتوس في الأيام الماضية لضم دي ليخت.





وكانت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية ذكرت أمس أن يوفنتوس رفع عرضه لضم دي ليخت مقابل 75 مليون يورو وينوي تقديمه كلاعب جديد يوم السبت المقبل لكن النادي الهولندي يرفض بيعه بأقل من 80 مليون يورو.