ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محكمة سويسرية تقاضي ديكا وتمنعه من الصياح ليلا

الجمعة 12/يوليه/2019 - 05:06 ص
محكمة سويسرية تقاضي ديكا وتمنعه من الصياح ليلا
ديك - صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أصدرت محكمة بمدينة زيوريخ السويسرية حكما قضائيا ضد ديك، بسبب صياحه بصوت عالِ للغاية ليلًا.

ووفقًا لما نقلت "سبوتنيك" عن صحيفة "Neue Zurcher Zeitung" السويسرية، فإن مواطنين رفعوا دعوى قضائية ضد أحد جيرانهم، الذي حول المرآب إلى حظيرة للدجاج، حيث تسبب ديك في إزعاجهم بسبب صياحه العالي، حيث اتضح أنه يصيح من 14 إلى 44 مرة في الساعة.

كما اشتكى الجيران من رائحته الكريهة، لذلك أمرت المحكمة صاحب الديك، بتوفير الهدوء من الساعة 10 مساءً حتى الثامنة صباحًا، حيث سيتم خلال تلك الساعات سجن الديك دون توفير إضاءة له.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
3
x
ركلات جزاء (انتهت)
4
الجزائر
مدغشقر
0
x
21:00
2
تونس