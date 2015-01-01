محكمة سويسرية تقاضي ديكا وتمنعه من الصياح ليلا

أصدرت محكمة بمدينة زيوريخ السويسرية حكما قضائيا ضد ديك، بسبب صياحه بصوت عالِ للغاية ليلًا.





ووفقًا لما نقلت "سبوتنيك" عن صحيفة "Neue Zurcher Zeitung" السويسرية، فإن مواطنين رفعوا دعوى قضائية ضد أحد جيرانهم، الذي حول المرآب إلى حظيرة للدجاج، حيث تسبب ديك في إزعاجهم بسبب صياحه العالي، حيث اتضح أنه يصيح من 14 إلى 44 مرة في الساعة.





كما اشتكى الجيران من رائحته الكريهة، لذلك أمرت المحكمة صاحب الديك، بتوفير الهدوء من الساعة 10 مساءً حتى الثامنة صباحًا، حيث سيتم خلال تلك الساعات سجن الديك دون توفير إضاءة له.



