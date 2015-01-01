يوفنتوس يقدم صفقته المنتظرة السبت المقبل
الجمعة 12/يوليه/2019 - 05:05 ص
علاء خليف
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ذكرت تقارير صحفية اقتراب الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، من الانضمام إلى يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وشهدت الفترة الماضية مفاوضات جمعت إدارتي يوفنتوس وأياكس، وما يبدو حاليا هو أن بطل الدوري الإيطالي سيمضي لدفع 75 مليون يورو إلى نظيره في هولندا... القيمة التي سبق وأن عرضها برشلونة على قادة قلعة "يوهان كرويف أرينا".
وأشارت صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية ذائعة الصيت بالتنويه إلى أن تقديم دي ليخت، بشكل رسمي، كلاعب جديد في يوفنتوس، قد يتم يوم السبت المقبل.
وارتبط "دي ليخت" بالانضمام إلى العديد من أندية النخبة في أوروبا، على شاكلة برشلونة، ريال مدريد، مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، إضافة إلى يوفنتوس.
وشهدت الفترة الماضية مفاوضات جمعت إدارتي يوفنتوس وأياكس، وما يبدو حاليا هو أن بطل الدوري الإيطالي سيمضي لدفع 75 مليون يورو إلى نظيره في هولندا... القيمة التي سبق وأن عرضها برشلونة على قادة قلعة "يوهان كرويف أرينا".
وأشارت صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية ذائعة الصيت بالتنويه إلى أن تقديم دي ليخت، بشكل رسمي، كلاعب جديد في يوفنتوس، قد يتم يوم السبت المقبل.
وارتبط "دي ليخت" بالانضمام إلى العديد من أندية النخبة في أوروبا، على شاكلة برشلونة، ريال مدريد، مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، إضافة إلى يوفنتوس.
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