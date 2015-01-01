يوفنتوس يقدم صفقته المنتظرة السبت المقبل

ذكرت تقارير صحفية اقتراب الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، من الانضمام إلى يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وشهدت الفترة الماضية مفاوضات جمعت إدارتي يوفنتوس وأياكس، وما يبدو حاليا هو أن بطل الدوري الإيطالي سيمضي لدفع 75 ملي ون يورو إلى نظيره في هولندا... القيمة التي سبق وأن عرضها برشلونة على قادة قلعة "يوهان كرويف أرينا".





وأشارت صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية ذائعة الصيت بالتنويه إلى أن تقديم دي ليخت، بشكل رسمي، كلاعب جديد في يوفنتوس، قد يتم يوم السبت المقبل.