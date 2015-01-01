النني يدخل في صفقة تبادلية كبيرة بين آرسنال وبالاس
الجمعة 12/يوليه/2019 - 03:35 ص
ريهام عبد المحسن
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أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن آرسنال الإنجليزي سيقدم عرضه الأخير لضم الإيفواري ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس. وكشفت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن الجانرز يجهز عرضًا يبلغ 40 مليون جنيه إسترلينى بالإضافة إلى 3 نجوم هم : تشيمبرز ومحمد النني ويانكنسون.
وأشار مصدر مُقرّب من زاها إلى أنه لا يعلم إذا كان آرسنال مستعد لدفع قيمته وأن كريستال بالاس رفض العرض الذي قدمه المدفعجية البالغ 40 مليون جنيه استرليني.
وأكدت الشبكة البريطانية أن بالاس يقيم زاها بحولي 100 مليون جنيه استرليني ولن يقبل بالصفقة التبادلية إلا كحل أخير لاتمام الصفقة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشار مصدر مُقرّب من زاها إلى أنه لا يعلم إذا كان آرسنال مستعد لدفع قيمته وأن كريستال بالاس رفض العرض الذي قدمه المدفعجية البالغ 40 مليون جنيه استرليني.
وأكدت الشبكة البريطانية أن بالاس يقيم زاها بحولي 100 مليون جنيه استرليني ولن يقبل بالصفقة التبادلية إلا كحل أخير لاتمام الصفقة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
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