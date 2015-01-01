النني يدخل في صفقة تبادلية كبيرة بين آرسنال وبالاس

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن آرسنال الإنجليزي​ سيقدم عرضه الأخير لضم الإيفواري​ ​ويلفريد زاها​ نجم كريستال بالاس. وكشفت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن الجانرز يجهز عرضًا يبلغ 40 مليون جنيه إسترلينى ب

الإضافة إلى 3 نجوم هم : ​تشيمبرز​ ومحمد ​النني​ ويانكنسون.



وأشار مصدر مُقرّب من زاها إلى أنه لا يعلم إذا كان آرسنال مستعد لدفع قيمته وأن كريستال بالاس رفض العرض الذي قدمه المدفعجية البالغ 40 مليون جنيه استرليني.