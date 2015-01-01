ألبانيا: نشعر بمسؤولية كبيرة مع تولي رئاسة منظمة الأمن والتعاون بأوروبا

قال القائم بأعمال وزير الخارجية في ألبانيا كاكاج جنت، أن بلاده تشعر بمسئولية كبيرة مع تولى رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام 2020.





وأضاف الوزير الألباني فى كلمة له أمام المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي - إنه يأمل في أن يكون عام 2020 عامًا من التقدم نحو السلام، مشددا على أن أولويات رئاسة ألبانيا للمنظمة الاوروبية تقوم على تعزيز الوضع السياسي وحماية القدرات الأمنية والعسكرية.



