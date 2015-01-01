الملكي يحقق رقم قياسي في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد الإسباني يمتلك في الموسم المقبل 2019/2020 أغلى تشكيلة في تاريخ النادي والتي وصلت إلى مليار و230 مليون يورو.



وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن ريال مدريد يدخل الموسم المقبل وهو يمتلك أغلى تشكيل في تاريخه بعد الصفقات القوية التي عقدها والتي تجاوزت حاجز الـ300 مليون يورو.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن زيدان يمتلك فرصة تدريب ثاني أعلى قائمة في الدوريات الأوروبية والأعلى في تاريخ الملكي.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد المتواجد حاليًا في معسكر مونتريال بكندا تجاوز القيمة التاريخية بفضل وصول الصفقات الجديدة على رأسها إيدير ميليتاو ب 70 مليون يورو وميندي ب 30 ميلون يورو والنجم البلجيكي إدين هازارد ب 150 مليون يورو والبرازيلي رودريجو جويس ب 40 مليون يورو والصربي لوكا يوفتيش ب 60 مليون يورو مما أدى إلى ارتفاع قيمتهم إلى 350 مليون يورو.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن في قائمة الريال الحالية لاعبون آخرون ساعدوا على رفع القيمة النهائية أبرزهم فينسيوس جونيور ب 70 مليون يورو بالتساوي مع رافاييل فاران بالإضافة إلى ماركو أسينسيو ب 60 مليون يورو ومتساويا مع كلا من توني كروس وكاسيميرو وأن هذه الأرقام جعلت إجمالي قائمة الملكي تصل إلى مليار و230 مليون يورو.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن تشكيل الملكي يعد ثانى أغلى تشكيل بين أندية أوروبا بعد مانشستر سيتي الإنجليزي والذي يحتل الصدارة بقيمة مليار و260 مليون يورو والذي يضم بين صفوفه 4 لاعبين يتخطى ثمنهم الـ100 مليون يورو وهم برناردو سيلفا وليروي ساني ودى بروين ورحيم سترلينج.