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الإليزيه: ماكرون يزور العراق خلال الأشهر القادمة

الجمعة 12/يوليه/2019 - 03:11 ص
الإليزيه: ماكرون يزور العراق خلال الأشهر القادمة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أوردت الرئاسة الفرنسية، أمس الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، قد يزور العراق خلال الأشهر القريبة المقبلة.

وفى ختام محادثات أجراها ماكرون، في باريس، مع رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، أفاد قصر الإليزيه، في بيان، بأن رئيس الجمهورية هنأه بانتخابه رئيسا للإقليم وتشكيل حكومة إقليمية جديدة.

وجاء في البيان أن ماكرون أكد لبارزاني تمسك باريس بوحدة العراق وسيادته، "مع احترام جميع مكوناته"، ورحب بالتقدم الذي تم تحقيقه في الحوار بين بغداد وأربيل. وتابع البيان أن الرئيس الفرنسي أعلن ، لدى استقباله بارزاني، عن "رغبته في زيارة العراق خلال الأشهر القريبة المقبلة"، مشيرا إلى أن فرنسا "ستواصل دعمها للإقليم، شأنه شأن العراق بأسره في مكافحة الإرهاب".
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