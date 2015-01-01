رقم عربي مميز يحدث في "الكان" للمرة الأولي منذ 9 سنوات

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة للدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة بمصر بعد تأهل: نيجيريا - الجزائر - السنغال - تونس.





وتخطي منتخب نيجيريا نظيره جنوب إفريقيا في الدور ربع النهائي للبطولة، بينما تأهل منتخب الجزائر علي حساب كوت ديفوار، وأطاح المنتخب السنغالي بنظيره منتخب بنين، وجاء تأهل تونس بعد إقصاء منتخب مدغشقر.





تأهل المنتخبين الجزائري والتونسي للدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا 2019، ساهم في تحقيق رقمًا عربيًا مميزًا لم يحدث منذ 9 سنوات.





وتعتبر هذه المرة الأولي الذي يتواجد فيها منتخبين عربيين في المربع الذهبي لبطولة أمم إفريقيا منذ نسخة البطولة عام 2010، عندما تقابل منتخبي الجزائر ومصر في نصف النهائي وفاز منتخب الفراعنة برباعية نظيفة، وواصل بعدها مشواره بالبطولة وتوج باللقب القاري.