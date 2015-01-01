ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شيماء سيف: هذه الأكلة سر ارتباط زوجي بالبيت.. وأنا من فانز دنيا سمير غانم

الجمعة 12/يوليه/2019 - 03:30 ص
شيماء سيف: هذه الأكلة سر ارتباط زوجي بالبيت.. وأنا من فانز دنيا سمير غانم
Advertisements
طباعة
مريم الشريف
 
Advertisements

كشفت الفنانة شيماء سيف، عن الطريقة التي تجذب من خلالها زوجها للجلوس فى البيت فترات أطول، لافتة إلى أنها تتمثل فى إعدادها طبق "مكرونه بالكبدة"، حيث يحب زوجها كثيرًا هذه الأكلة.

وعلى جانب آخر، أوضحت "سيف" خلال لقائها فى برنامج "أسرار النجوم" مع المذيعة إنجي علي، المذاع عبر محطة "نجوم إف إم"، أنها تحب كثيرًا الفنانة دنيا سمير غانم وهذا الأمر لم يكن بعد تعاونهما سويًا فى أكثر من عمل فنى، وإنما من قبل دخولها مجال التمثيل.

وأشارت إلى أنها من فانز "دنيا" قبل أن تصبح ممثلة زميلة لها، مشيرة إلى أنها فنانة موهوبة صوتها رائع، وتقدم مختلف الأدوار من كوميديا، وتراجيديا.

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
3
x
ركلات جزاء (انتهت)
4
الجزائر
مدغشقر
0
x
21:00
2
تونس