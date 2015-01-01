شيماء سيف: هذه الأكلة سر ارتباط زوجي بالبيت.. وأنا من فانز دنيا سمير غانم





وعلى جانب آخر، أوضحت "سيف" خلال لقائها فى برنامج "أسرار النجوم" مع المذيعة إنجي علي، المذاع عبر محطة "نجوم إف إم"، أنها تحب كثيرًا الفنانة دنيا سمير غانم وهذا الأمر لم يكن بعد تعاونهما سويًا فى أكثر من عمل فنى، وإنما من قبل دخولها مجال التمثيل.





وأشارت إلى أنها من فانز "دنيا" قبل أن تصبح ممثلة زميلة لها، مشيرة إلى أنها فنانة موهوبة صوتها رائع، وتقدم مختلف الأدوار من كوميديا، وتراجيديا.





كشفت الفنانة شيماء سيف، عن الطريقة التي تجذب من خلالها زوجها للجلوس فى البيت فترات أطول، لافتة إلى أنها تتمثل فى إعدادها طبق "مكرونه بالكبدة"، حيث يحب زوجها كثيرًا هذه الأكلة.