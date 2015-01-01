شيماء سيف: "حلم حياتي أقدم دور تراجيدي"





وأضافت "سيف" خلال لقائها فى برنامج "أسرار النجوم" مع المذيعة إنجي علي، المذاع عبر محطة نجوم "إف إم"، ساخرة: "بناشد المسئولين بأي دور تراجيدي بأعرف أعيط كفاية ضحك، حلم حياتي أقدم دور فيه دراما".



وأضافت أنها لا تعلم سبب عزوف المخرجين عن عرض أدوار أخرى عليها بعيدًا عن الكوميديا، لافتة إلى أنها مؤمنة بأن هناك مخرج سيأتي ليقدمها فى شخصية جديدة ومختلفة.





عبرت الفنانة شيماء سيف، عن أمنيتها في تقديم دور درامي تراجيدي بعيدًا عن الكوميديا.