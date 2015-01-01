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شيماء سيف تحسم الجدل وتؤكد: لست مريضة بالسرطان

الجمعة 12/يوليه/2019 - 02:56 ص
شيماء سيف تحسم الجدل وتؤكد: لست مريضة بالسرطان
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مريم الشريف
 
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نفت الفنانة شيماء سيف، ما تردد عن مرضها خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن جميع ما أثير حول ذلك مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنها بصحة جيدة.

وأضافت "سيف" خلال لقائها فى برنامج "أسرار النجوم" مع المذيعة إنجى علي"، المذاع عبر محطة "نجوم إف إم"، قائلة: "ربنا يشفي كل مريض، وأنا عايزة أوضح حقيقة شائعة مرضي بالسرطان لأنها غير حقيقية بالمرة".

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