طارق الإبياري يتحدث عن حياته الفنية وعائلته في "ON SET"





ومن المقرر أن يتحدث الإبياري، خلال الحلقة، عن حياته الفنية وأهم أعماله المقبلة.





كما من المنتظر أن يتحدث عن حياته الشخصية وعلاقته بابنه، وعشقه لكرة القدم.

يحل الفنان طارق الإبياري، ضيفًا على برنامج "ON SET" على قناة "ON E"، اليوم الجمعه فى تمام العاشرة ونصف مساءً.