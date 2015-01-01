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أمينة خليل: "دراسة التمثيل مهمة وزي العضلة لازم نشتغل عليها"

الجمعة 12/يوليه/2019 - 02:17 ص
أمينة خليل: دراسة التمثيل مهمة وزي العضلة لازم نشتغل عليها
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مريم الشريف
 
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أكدت الفنانة أمينة خليل، أن دراسة التمثيل مهمة جدًا، وتعطي للفنان أدوات معينه لكي يطور بها من نفسه بإستمرار.

وأضافت "خليل" خلال لقائها فى برنامج "ON SET" على قناة "ON E": "التمثيل زى العضلة، لازم نفضل نشتغل عليها، وزى ما الشخص هيتمرن على السباق لازم يتمرن على التمثيل عشان يبقى ممثل شاطر".

وأشارت إلى أنها درست تمثيل قسم إخراج مسرح وسينما، لافتة إلى أن دراستها للمهنة بشكل أكاديمي من أهم ما فعلته، لافتة إلى أن التمثيل مدارس فلابد أن يكتشف الشخص المدرسة التى تناسبه.


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