ظافر العابدين يبارك لمنتخب بلاده الفوز.. وجمهوه يتوقع المباراة النهائية بين تونس وهذا المنتخب





بارك الفنان التونسي ظافر العابدين لمنتخب بلاده الفوز على نظيره منتخب مدغشقر في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا على ستاد السلام.

ونشر صورة من أجواء احتفال لاعبي المنتخب بالفوز معلقًا عليها: "مبروك لتونس الترشح للدور النصف النهائي".





وتوقع جمهور ظافر العابدين، أن تكون المباراة النهائية بين تونس ومنتخب الجزائر.





ذكر ان منتخب تونس على منتخب مدغشقر بنتيجة 3 / 0 وتمكن من التأهل للدور قبل النهائى فى المباراة التى جمعتهما على استاد السلام ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية "الكان".