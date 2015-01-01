ميدو منيب يطرح كليب نهى شهبة "فات اللي فات" خلال ساعات





يطرح المنتج ميدو منيب أحدث أعماله الإنتاجية خلال الساعات المقبلة، وهو كليب "فات اللي فات" للمطربة نهى شهبة.





وكشف مصدر لـ"الفجر الفني" تفاصيل الأغنية وهي من كلمات أسامه محرز وألحان بلال سرور وتوزيع جمال فتحى وميكس إسلام غلاب، والفيديو كليب من إخراج ميدو منيب ومدير التصوير فادي الياس واستايلست ريهام عاصم.





يذكر أن كليب "فات اللي فات" هو الأول لنهى بعد عودتها للغناء بعد غياب ٦ سنوات، ومن المقرر عرضه على قناة "مزيكا" وقناة اليوتيوب الخاصة بالشركة وجميع تطبيقات الأغانى.







