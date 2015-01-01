مدرب مدغشقر يعرب سعادته بالأداء رغم الخسارة من تونس

أبدى نيكولا ديبويه المدير الفني لمنتخب مدغشقر ثقته في لاعبيه وسعادته بالأداء في البطولة بشكل عام عقب الخسارة من تونس بنتيجة ٣/٠ وتوديع كأس أمم أفريقيا من ربع النهائي.

وقال ديبويه في المؤتمر الصحفي: "المباراة كانت قوية وصعبة وانا الان اصبحت فخرا لمدغشقر بعدما خرجنا من هذا الدور في اول مشاركة ولا اعرف اذا كنت سأستمر في منصبي أم لا عقب توديع البطولة."

وأضاف قائلا: "كان من الصعب ان اقوم بهذا الامر والوصول إلى هنا مرة اخرى لابد أن نقوم بعمل شاق واقول للجميع في مدغشقر ان هذا العمل يستلزم مجهودا كبيرا."





وتابع "كنا مرهقون للغاية وفشلنا في تقديم مباراة كبيرة اليوم، لكن أحب أن اطمئن الجميع اننا على اعتاب مشاهدة فريق كبير في المستقبل."





وعن الخروج من كأس الأمم قال: "حزين للغاية واقدر ما فعلته جماهير مدغشقر وعائلات اللاعبين الذين حضروا معنا والمسئولين ورئيس الجمهورية."





وعن تعديل نظام البطولة بمشاركة ٢٤ فريقا قال: "كان من السهل علينا ان نتأهل بعد تعديل النظام واستفدنا منه بالتأكيد لاننا تأهلنا لأول مرة."





واختتم، "كنا قادرين على اكمال الرحلة وانا فخور باللاعبين، لاول مرة نواجه فريقا من شمال افريقيا وكان علينا ان نعي ان تونس فريق جيد ويمتلك مدرب رائع، واستمتعنا بمواجهتهم لاننا كنا منظمين رغم الخسارة."