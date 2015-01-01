مفاجأة بشأن العرض المقدم من برشلونة لضم نيمار

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، عن مفاجأة بشأن العرض المقدم من نادي برشلونة لاستعادة خدمات البرازيلي الدولي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالية.

وقالت الصحيفة الألمانية أن إدارة برشلونة لم تُقدم أي قيمة مالية لنادي باريس سان جيرمان من أجل ضم نيمار جونيور.

وذكرت الصحيفة أن عرض نادي برشلونة في الصفقة هو تبادل نيمار بـ 3 لاعبين؛ يمكنك الاختيار من بين فيليب كوتينيو، عثمان ديمبيلي، صامويل أومتيتي ونيلسون سيميدو.





وكان نيمار قد تغيب عن مران باريس مما جعل النادي الباريسي أن يصدر بياناً ضده ويؤكد أنه غاب بدون إذن مسبق، بينما خرج والد اللاعب ليكذب إدارة ناصر الخليفي ويشير إلى عودته يوم 15 من الشهر الجاري وأنه غاب بإذن.