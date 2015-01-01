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الثانوية العامة | اعرف النتيجة بـ الاسم - رقم الجلوس رسميا في هذا الموعد عبر هذا الرابط

الجمعة 12/يوليه/2019 - 01:19 ص
الثانوية العامة | اعرف النتيجة بـ الاسم - رقم الجلوس رسميا في هذا الموعد عبر هذا الرابط
نتيجة الثانوية العامة
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ينشر موقع الفجر، في إطار الخدمات المقدمة لطلاب الصف الثالث الثانوية (الثانوية العامة)، رابط نتيجة الثانوية العامة، وذلك بعدما كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 غدا على أن تعلن يوم الأحد إلكترونيا وفى المدارس.

وأدى امتحانات الثانوية العامة 2019  قرابة 669 ألف طالب وطالبة فى الفترة من 8 يونيو حتى 3 يوليو الجارى.

لمعرفة نتيجة الثانوية العامة اضغط هــنـــا
بـ الاسم اعرف نتيجة الثانوية العامة عبر هذا الرابط من هــنـــا
بـ رقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هــنـــا
نتيجة الثانوية العامة - من هــنـــا
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