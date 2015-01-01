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هكذا احتفلت هند صبري بتأهل منتخب بلادها للدور قبل النهائي (صورة)

الجمعة 12/يوليه/2019 - 01:21 ص
هكذا احتفلت هند صبري بتأهل منتخب بلادها للدور قبل النهائي (صورة)
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نشرت الفنانة هندي صبري صورة لعلم تونس ومنتخب بلادها، وذلك في إطار احتفالها بفوز تونس على نظيره منتخب مدغشقر بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما فى ربع نهائى كأس أمم أفريقيا على ستاد السلام.

وعلقت على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" قائلة: "واحدة واحدة للفينال .. مبروك لنسورنا ومازال مازال". 

يذكر ان منتخب تونس على منتخب مدغشقر بنتيجة 3 / 0 وتمكن من التأهل للدور قبل النهائى فى المباراة التى جمعتهما على استاد السلام ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية "الكان".

هكذا احتفلت هند صبري بتأهل منتخب بلادها للدور قبل النهائي (صورة)
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