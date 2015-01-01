هكذا احتفلت هند صبري بتأهل منتخب بلادها للدور قبل النهائي (صورة)
الجمعة 12/يوليه/2019 - 01:21 ص
Advertisements
Advertisements
نشرت الفنانة هندي صبري صورة لعلم تونس ومنتخب بلادها، وذلك في إطار احتفالها بفوز تونس على نظيره منتخب مدغشقر بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما فى ربع نهائى كأس أمم أفريقيا على ستاد السلام.
وعلقت على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" قائلة: "واحدة واحدة للفينال .. مبروك لنسورنا ومازال مازال".
يذكر ان منتخب تونس على منتخب مدغشقر بنتيجة 3 / 0 وتمكن من التأهل للدور قبل النهائى فى المباراة التى جمعتهما على استاد السلام ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية "الكان".
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- هند صبري تحتفل بعيد استقلال الجمهورية التونسية
- هكذا روجت هند صبري لفيلم"الكنز"
- هكذا احتفل السعوديون باليوم الوطني الـ 87 للمملكة (صور)
- هند صبري تدعم منتخبي مصر وتونس
- هكذا احتفل مصطفى قمر بتأهل مصر لمونديال روسيا
- هند صبري تحتفل بعيد ميلاد والدتها على طريقتها الخاصة (صورة)
- هند صبري تحتفل مع محمد صلاح بخماسية ليفربول (صور)
- "إلايماهاريتا" رجل مباراة مدغشقر وبوروندي
- بوصوفة لـ"لفجر الرياضي": المباريات أصبحت صعبة.. وانظروا لمدغشقر
- رئيس مدغشقر يهنىء منتخب بلاده بالتأهل لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه