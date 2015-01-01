مقتل شاب على يد شقيقه بسبب خلافات أسرية في الغربية





شهدت قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية حادثة قتل بشعة راح ضحيتها شاب على يد شقيقه بسبب خلافات أسرية.





وتلقى اللواء السعيد شكرى، مدير مباحث المديرية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول المدعو " م غ " 25 سنة جثة هامدة إلى المستشفى الجامعى مصابا بطعنة نافذة بالقلب ووفاته فور وصوله إلى المستشفى.





وأمر بسرعة تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا وأكدت التحريات أن وراء الواقعة شقيق المجنى عليه المدعو " ا غ " بسبب أن المجنى عليه تشاجر صباحا مع والدتهما فقام القاتل بمعاتبة شقيقه فحدثت مشادة بينهما فطعنه طعنة نافذة أودت بحياته.





كما تم إعداد كمائن ثابتة ومتحركة وفي إحداها تم ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



