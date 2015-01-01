عاجل| موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة رسميا.. ورابط سريع لمعرفة النتيجة

تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها لطلاب الصف الثالث الثانوية (الثانوية العامة)، رابط نتيجة الثانوية العامة، وذلك بعدما كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 غدا على أن تعلن يوم الأحد إلكترونيا وفى المدارس.





وأدى امتحانات الثانوية العامة 2019 قرابة 669 ألف طالب وطالبة فى الفترة من 8 يونيو حتى 3 يوليو الجارى.





لمعرفة نتيجة الثانوية العامة اضغط هــنــــــــــا وستظهر من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



