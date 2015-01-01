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عاجل| موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة رسميا.. ورابط سريع لمعرفة النتيجة

الجمعة 12/يوليه/2019 - 01:10 ص
عاجل| موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة رسميا.. ورابط سريع لمعرفة النتيجة
نتيجة امتحانات الثانوية العامة
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تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها لطلاب الصف الثالث الثانوية (الثانوية العامة)، رابط نتيجة الثانوية العامة، وذلك بعدما كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 غدا على أن تعلن يوم الأحد إلكترونيا وفى المدارس.

وأدى امتحانات الثانوية العامة 2019  قرابة 669 ألف طالب وطالبة فى الفترة من 8 يونيو حتى 3 يوليو الجارى.

لمعرفة نتيجة الثانوية العامة اضغط هــنــــــــــا وستظهر من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

بـ الاسم - رقم الجلوس | نتيجة الثانوية العامة اضغط هــنــــــــــا وستظهر من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
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