نصف نهائي الكان.. تونس والسنغال يبحثان عن إنهاء "السنوات العجاف" في أمم إفريقيا

تأهل منتخب تونس إلي الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا 2019، بعدما تغلب على نظيره منتخب مدغشقر بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة القارية.





جاءت أهداف منتخب تونس عن طريق كل من، فرجاني ساسي نجم الزمالك من تسديدة قوية بالدقيقة 52، وأضاف يوسف المساكني الهدف الثاني في الدقيقة 60 ، واختتم نعيم السليتي أهادف نسور قرطاج في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليتأهل المنتخب التونسي لملاقاة المنتخب السنغالي في نصف نهائي "الكان".





- تاريخ تونس والسنغال في نصف نهائي "الكان":





السنغال: تأهل للدور نصف النهائي للمرة الأولي منذ 13 عامًا ، والمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية، تأهل للمباراة النهائية مرة وحيدة منذ (17 عامًا)، وتحديدًا في نسخة البطولة عام 2002 وخسر اللقب أمام الكاميرون، بينما فشل في تجاوز هذا الدور مرتين 1990، 2006.





تونس: تأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه، حيث سبق وصعد لهذا الدور 4 مرات، وصل للمباراة النهائية مرتين، الأولي عام 1996 وخسر اللقب أمام جنوب إفريقيا، أما الثانية كانت منذ (15 عامًا) وتحديدًا عام 2004 عندما حصد لقبه الوحيد بالبطولة علي حساب المغرب، بينما فشل في تخطي هذا الدور مرتين 1978، 2000.





ويتطلع المنتخبين التونسي والسنغالي لإنهاء "السنوات العجاف" والتأهل للمباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا بعد غياب سنوات طويلة، والمنافسة على حصد اللقب القاري.





- ماذا يقول التاريخ عن مواجهات المنتخبين؟:





تاريخيًا، تقابل منتخب تونس مع نظيره منتخب السنغال في 11 مواجهة سابقة بين ودية ورسمية، فاز أسود التيرانجا في 4 مباريات، مقابل 3 إنتصارات لنسور قرطاج، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات.





سجل لاعبو منتخب السنغال 9 أهداف، مقابل 5 أهداف لمنتخب تونس.





أول مواجهة جمعت المنتخبين كانت في كأس الأمم الإفريقية عام 1965، وانتهت بالتعادل السلبي، بينما آخر مواجهة بينهما في النسخة الماضية من البطولة الإفريقية (كان 2017)، وفاز المنتخب السنغالي 2-0.





- تاريخ مواجهات تونس والسنغال في "الكان":





التقي المنتخبين التونسي والسنغالي في 5 مباريات سابقة في بطولة أمم إفريقيا، فاز كل منهما بمباراة وحيدة، وانتهت 3 مباريات بالتعادل (2 سلبي - 1 إيجابي) وجاءت نتائج المواجهات كالتالي:





1965: تونس 0 - 0 السنغال

2002: تونس 0 - 0 السنغال

2004: تونس 1 - 0 السنغال

2008: تونس 2 - 2 السنغال

2017: تونس 0 - 2 السنغال





- عقدة تونسية عمرها 15 عامًا:





ولم يحقق المنتخب التونسي أي إنتصار على منتخب السنغال في بطولة أمم إفريقيا منذ 15 عامًا، وتحديدًا منذ فوزه على أسود التيرانجا بهدف دون مقابل في دور الثمانية لنسخة عام 2004، والتقي المنتخبين مرتين بالبطولة القارية بعد هذا التاريخ، انتهت مباراة بالتعادل، وفاز المنتخب السنغالي بالمباراة الثانية.