ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السبت.. "القومي للسينما" يواصل عروض نادي السينما المستقلة بالهناجر

الجمعة 12/يوليه/2019 - 12:51 ص
السبت.. القومي للسينما يواصل عروض نادي السينما المستقلة بالهناجر
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
 
يستأنف المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة وذلك يوم السبت القادم 13 يوليو في تمام السابعة مساء بمسرح الهناجر التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.

ومن المقرر عرض الفيلم الروائي القصير "جنوبية" للمخرجة سارة عماد والفيلم الروائي القصير "كومو فلاش" اخراج عبيد زيان  وفيلم "نفس الدرجة" للمخرج مينا الدفشي وفيلم "ثلاثة ساعات بعد منتصف الليل"  للمخرج مهند الكاشف.

وتدور أحداث فيلم “جنوبية” حول التنمر الذي تتعرض له صاحبات البشرة السمراء، وقد يتطور الأمر إلى أن يصل لاستباحتهن لدرجة الاغتصاب،

أما فيلم "كومو فلاش" تدور أحداثه حول قضية فساد فى إطار بوليسى اجتماعى أكشن.

وعن فيلم " نفس الدرجة " للمخرج مينا الدفشي فقد حصل على جائزة الجمهور في مهرجان مصر دوت بكرة وشارك في ملتقى افلام الشباب الدورة الثالثة وتدور قصته حول الفتاة البسيطة التي تبحث عن وظيفة أحلامها وفي رحلة الوصول لتلك الدرجة؛ تلجأ لحيلة تعرضها لاختبار أصعب من اختبار الوظيفة ذاته.

اما فيلم " ثلاث ساعات بعد منتصف الليل" فيدور حول فتاة تحاول أن تعيد حياتها بعد أن تركها زوجها وحيدة ، لكن محاولاتها تلك لم تكن الي مجرد محاولة لإعادة ذاتها .

ويقام عقب عرض الافلام ندوة يدير الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع مخرجيها والجمهور.

يذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة يقيمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية السبت الثاني من كل شهر.

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الوحيدة الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
3
x
ركلات جزاء (انتهت)
4
الجزائر
مدغشقر
0
x
21:00
2
تونس