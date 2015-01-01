السبت.. "القومي للسينما" يواصل عروض نادي السينما المستقلة بالهناجر
الجمعة 12/يوليه/2019 - 12:51 ص
Advertisements
Advertisements
يستأنف المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة وذلك يوم السبت القادم 13 يوليو في تمام السابعة مساء بمسرح الهناجر التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.
ومن المقرر عرض الفيلم الروائي القصير "جنوبية" للمخرجة سارة عماد والفيلم الروائي القصير "كومو فلاش" اخراج عبيد زيان وفيلم "نفس الدرجة" للمخرج مينا الدفشي وفيلم "ثلاثة ساعات بعد منتصف الليل" للمخرج مهند الكاشف.
وتدور أحداث فيلم “جنوبية” حول التنمر الذي تتعرض له صاحبات البشرة السمراء، وقد يتطور الأمر إلى أن يصل لاستباحتهن لدرجة الاغتصاب،
أما فيلم "كومو فلاش" تدور أحداثه حول قضية فساد فى إطار بوليسى اجتماعى أكشن.
وعن فيلم " نفس الدرجة " للمخرج مينا الدفشي فقد حصل على جائزة الجمهور في مهرجان مصر دوت بكرة وشارك في ملتقى افلام الشباب الدورة الثالثة وتدور قصته حول الفتاة البسيطة التي تبحث عن وظيفة أحلامها وفي رحلة الوصول لتلك الدرجة؛ تلجأ لحيلة تعرضها لاختبار أصعب من اختبار الوظيفة ذاته.
اما فيلم " ثلاث ساعات بعد منتصف الليل" فيدور حول فتاة تحاول أن تعيد حياتها بعد أن تركها زوجها وحيدة ، لكن محاولاتها تلك لم تكن الي مجرد محاولة لإعادة ذاتها .
ويقام عقب عرض الافلام ندوة يدير الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع مخرجيها والجمهور.
يذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة يقيمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية السبت الثاني من كل شهر.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الوحيدة الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- السبت.. عرض "آخرتي الأولى" و"مارشيدير" بنادي السينما المستقلة بالهناجر
- "القومي للسينما" يواصل عروض نادي السينما المستقلة
- غدًا.. القومي للسينما يستأنف عروض نادي السينما المستقلة
- السبت.. القومي للسينما يفتتح نادي السينما المستقلة بالإسكندرية
- السبت.. أمير البهجة وندى وشباكي بنادي السينما المستقلة
- عرض "أمير البهجة" و"ندى" و"شباكي" بنادي السينما المستقلة بعد غد
- السبت.. "القومي للسينما" يواصل عروض نادي السينما المستقلة
- غدا.. "القومي للسينما" يواصل عروض نادي السينما المستقلة
- السبت.. "رحالة" و"دواير" و"شريط كاسيت" .. بنادي السينما المستقلة
- السبت.. "رحالة " و"دواير" و"شريط كاسيت" بنادي السينما المستقلة