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ملكة جمال المغرب تتألق بملابس فرعونية من تصميم العالمية صافي مغيث (صورة)

الجمعة 12/يوليه/2019 - 12:43 ص
ملكة جمال المغرب تتألق بملابس فرعونية من تصميم العالمية صافي مغيث (صورة)
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شاركت ملكة جمال التراث المغربي فاطمة الزهراء رومان بالمؤتمر الدولي الثالي (صورة المرأة المعاقة في الإعلام والسينما) والذي نظمه المركز العربي للإعلام المتخصص لذوي الاعاقة، وقد تم تكريم فاطمة الزهراء كسفيرة للخير لمشاركتها بالمؤتمر.

ظهرت فاطمة الزهراء في زي تراثي وآخر فرعوني من تصميم المبدعة المصرية "صافي مغيث" حيث ظهرت ميس فلكلور للجمهور بقفطان مغربي مرة وبزي من التراث الفرعوني مرة أخرى.

جدير بالذكر أن المصممة العالمية صافي مغيث أبدعت في تصميم القفطان المغربي الذي تألقت به ميس فلكلور وأبهرت الجماهير بتصميمها المتميز للزي الفرعوني الذي حضرت به ميس فلكلور ختام فعاليات المؤتمر .

كانت المشاركة المتميزة خلال المؤتمر الذي ناقش دور السينما في تسليط الضوء على المرأة المعاقة في الوطن العربي وعبرت صافي مغيث عن سعادتها بتعاونها الاول مع فاطمة الزهراء ملكة جمال الفلكلور والتراث المغربي بايطاليا واعربت عن مدى سعادتها للزي الملكي الفرعوني الذي تالقت به فاطمة امام الجماهير .

كما أعربت فاطمة عن مدى اعجابها بتصميم القفطان المغربي الذي ابدعت في تصميمه العالمية صافي مغيث معبرة عن ذلك بأنه قفطان ملكي متميز ينافس وبقوة افضل تصميمات القفطان المغربي واشادت ببراعة مصممة الازياء المصرية في مثل هذا التصميم قائلة ان صافي مغيث فاقت ابرز المصممين في المغرب.

ملكة جمال المغرب تتألق بملابس فرعونية من تصميم العالمية صافي مغيث (صورة)
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