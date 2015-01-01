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'الوطنية للإعلام' تنفي ما نشر حول مبالغ مالية مقترحه من خلال لائحة جديدة

الجمعة 12/يوليه/2019 - 12:34 ص
'الوطنية للإعلام' تنفي ما نشر حول مبالغ مالية مقترحه من خلال لائحة جديدة
ماسبيرو - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، اليوم، بيانًا ردًا على ما نُشر حول مُقترح لائحة مالية جديدة للعاملين بالهيئة.


وقال مصدر مسؤول بالهيئة، إن ما نُشر غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا أن الهيئة لا تدري من أين جاءت المعلومات حول الأرقام والمبالغ الواردة بها.


وناشدت الهيئة، تحري الدقة فيما تم نشره حول هذا الأمر، والرجوع إلى المصادر الرسمية، وعدم الاعتماد على مصادر غير موثقة؛ وذلك تجنبًا لإثارة البلبلة.
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