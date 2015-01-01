ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الشكاوى الحكومية": تخلصنا من ملايين أطنان القمامة من الشوارع (فيديو)

الجمعة 12/يوليه/2019 - 01:37 ص
الشكاوى الحكومية: تخلصنا من ملايين أطنان القمامة من الشوارع (فيديو)
القمامة - صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إنهم تخلصوا من ملايين الأطنان من القمامة بالشوارع.


وأضاف "الرفاعي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء كلف في أكتوبر الماضي بإضافة رقمين في خدمة الواتس آب ونشرهم للمواطنين لتوثيق القمامة بالصورة، وتتعامل معها الأجهزة المختلفة.

وتابع أنهم بذلوا مجهودًا كبيرًا في جميع المحافظات للتعامل مع شكاوى القمامة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
3
x
ركلات جزاء (انتهت)
4
الجزائر
مدغشقر
0
x
21:00
2
تونس