"الشكاوى الحكومية": تخلصنا من ملايين أطنان القمامة من الشوارع (فيديو)

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إنهم تخلصوا من ملايين الأطنان من القمامة بالشوارع.وأضاف "الرفاعي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء كلف في أكتوبر الماضي بإضافة رقمين في خدمة الواتس آب ونشرهم للمواطنين لتوثيق القمامة بالصورة، وتتعامل معها الأجهزة المختلفة.وتابع أنهم بذلوا مجهودًا كبيرًا في جميع المحافظات للتعامل مع شكاوى القمامة.