"الفجر الفني" داخل الكواليس والبروفات النهائية لحفل "ديسكو النجوم" بمارينا (صور)





ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق أول حفل منفرد لفريق ديسكو مصر، والمنظم على خشبة مسرح جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، والذي يحمل عنوان "ريدبل ديسكو النجوم".





ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق المزيكا من مختلف الأعمار.





وفي هذا السياق انفرد "الفجر الفني"، بكواليس الحفل، حيث عمل "ديسكو مصر"، على البروفات النهائية للحفل والإطمنان على ترتبات الحفل المقرر أن يشاركهم كوكبة من المطربين، وعلى رأسهم "ايهاب توفيق ومصطفى قمر وهاني عادل وهاني الدقاق وحسام حسني"، بتقديم باقة من المع اغاني جيل التسعينات.





جدير بالذكر أن هذا الحفل منظم بمناسبة طرح الفريق لالبوم "ديسكو النجوم"، والذي أكد شادي وصفي، عضو الفريق، أن الألبوم تم بذل الكثير من الجهد فيه لإخراجه بالشكل المناسب للجمهور، بجانب تقديم أفكار وموسيقية جديدة، ستكون مفاجأة لمحبي "ديسكو مصر".





يشار إلى أن "ديسكو مصر" من أشهر تجارب الموسيقى الإلكترونية في وسط الإندي سين بمصر، ويضم الثنائي مصطفى الشريف وعمرو عماد، وشادي وصفي، واشتهرت بتقديمها "مكسات" المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغاني العربية والأجنبية، ومنها بعض التراكات "الأصلية"، ومن أبرز أعمالها "تانجو" للفنانة اللبنانية ياسمين حمدان، و"على ورق الفل دلعني" للفنانة القديرة خضرة خضر، وتراك الرسوم المتحركة "بوكيمون".



