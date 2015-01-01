مستشار وزير الإسكان: قانون التصالح لا يسري على المخالفات التي حدثت بعد أبريل 2019

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قالت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، إن قانون التصالح مع المخالفات صدر في ابريل 2019، ويسري على المخالفات التي حدثت قبل صدور هذا القانون فقط.



وتابع "هاشم"، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الخميس، أن هذا القانون لا يتصالح مع المباني المتعدية على خط التنظيم، والمباني المقامة على المناطقة الأثرية، أو حرم نهر النيل.



ولفتت إلى أن أي شخص يريد أن يتصالح وفقًا لهذا القانون، عليه أن يتقدم بأي مستند يثب بأن المخالفة وقعت قبل صدر القانون، مثل وجود محضر ضد المبنى المخالف، أو عقد إيجار أو بيع وخلافه.





