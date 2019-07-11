تطور جديد في قضية وائل كفوري وطليقته

دخلت الأزمة بين وائل كفورى وطليقته أنجيلا بشارة ، مرحلة جديدة، إذ جمع مؤخرا لقاء خاص بين أنجيلا بين والناشطة الحقوقية حياة مرشاد.





حياة مرشاد هى ناشطة نسوية تعمل فى مجال حقوق الإنسان، وعضو مؤسس ومديرة للبرامج فى إحدى المنظمات التى تعمل لحفظ حقوق السيدات.





وائل كفورى كان قد حرص طوال زواجه على إخفاء هوية ابنتيه ولم ينشر أى صور تجمعهما إطلاقا، ولكن طليقته نشرت مؤخرا صورا لهم، وهو ما اعتبره البعض موقفا استفزازيا من قبل طليقته، حيث انتشرت بشكل كبير على الـ سوشيال ميديا.





وائل كفوري كان قد انفصل رسميا عن زوجته أنجيلا بشارة بعدما تزوجا عام 2011، حيث بقى زواجهما سريا، ولم يتعرف عليها جمهوره إلا بصورة قديمة كانت سربت لها مع زوجها منذ فترة طويلة، ولكن خلافات قد نشبت بينهما على الحضانة الخاصة بالأطفال.





ويستعد الفنان وائل كفوري لإحياء حفل غنائي يوم 14 يوليو الجاري، في القاعة المغطاة - مدينة الملك عبد الله الرياضية، بالمملكة العربية السعودية، ضمن سلسلة حفلات موسم جدة، الذي يقام بتنظيم شركة روتانا، ودعم الهيئة العامة للترفيه.







