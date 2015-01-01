استرداد الأراضى: ذللنا جميع العقبات للتقنين.. وحررنا 2400 عقد حتى الآن

أكد اللواء محمد حلمى، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، وعضو لجنة استرداد أراض الدولة، أن اللجنة قامت بجهود كبيرة لكى تتمكن من استرداد حقوق الدولة، وتم تشكيل لجنة رباعية من لجنة استرداد الأراضى لتقديم المشورة للمحافظات المختلفة، والمتابعة المستمرة مع المحافظين.





وقال اللواء محمد حلمى، خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال، ببرنامج "مساءDMC" المذاع على شاشة "DMC "، : "ذللنا جميع العقبات، تفاعلنا مع كافة المشكلات التى واجهت كافة المحافظين لتقنين أوضاع أراضى الدولة واستطعنا حلها، ولا مبرر لعدم التقنين بعد تذليل كافة العقبات أمام جميع الجهات المسئولة".





وأشار إلى أن : " الدولة تهتم أكثر بالتنمية وزراعة المواطنين للأراضى قبل استردادها.. نفسنا نزرع وناكل من كدنا، وهدفنا حصول المواطن والدول على حقوقهما، والأمر فى صالح المواطن".



