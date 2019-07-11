بعد غياب 15 سنة : تونس في الدور نصف النهائي

منذ تنظيم بطولة أمم إفريقيا سنة 2004 التي فازت بها تونس لم يسبق لمنتخبنا أن يصعد إلى المربع الذهبي وهاهو يتدارك ذلك في دورة مصر 2019 بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة مما تطلب اللجوء إلى دور إضافي بعد تخطي دور المجموعات.

و افتتح فرجاني ساسي النتيجة لنسور قرطاج في الدقيقة 52 ثم أضاف قائد الفريق يوسف المساكني الهدف الثاني بعد 8 دقائق في حدود الدقيقة 60 ثم اضاف السليتي شريط الأهداف في الدقيقة 93، و بهذا الترشح تفك تونس عقدة الدور النصف النهائي اذ يعود اخر ترشح الى هذا الدور الى سنة 2004 في الدورة التي فاز بها المنتخب التونسي باللقب.

وتواجه تونس في الدور النصف النهائي للكان المنتخب السينغالي يوم الأحد القادم انطلاقا من الساعة الخامسة مساء.