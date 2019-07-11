بونجاح يعتذر للجماهير الجزائرية على ضياع ركلة الجزاء

أبدى بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر أسفه لجماهير بلاده على ضياع ركلة الجزاء التى سددها أمام كوت ديفوار فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم ضمن مباريات دور الـ٨ من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا فى مصر حتى ١٩ يوليو الجاري.

وقال بغداد عقب اللقاء "كنت أشعر بحسرة كبيرة عقب ضياع ركلة الجزاء، لم أكن موفقا في التسديد وهذه كرة القدم".

وتابع "أتيحت لنا العديد من الفرص لقتل المباراة، لكننا لم نستطع ترجمتها إلى أهداف هداف، مما ساهم فى عودة منتخب كوت ديفوار للقاء".

وأكمل "سنبدأ التحضير لمواجهة نيجيريا بداية من الغد، وسنبدل قصارى جهدنا لإسعاد الشعب الجزائري".